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        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün bagajına gizlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:12
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        Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün bagajına gizlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Tosya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförünün, "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

        Otobüste yapılan incelemede, bagajda 10 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldı.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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