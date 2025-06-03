Kastamonu'da yolcu otobüsünün bagajına saklanan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Otobüste yapılan incelemede, bagajda 10 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförünün, "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

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