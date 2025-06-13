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        Kastamonu'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı

        Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, azalan kaynakların verimli şekilde kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:24
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        Kastamonu'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı
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        Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, azalan kaynakların verimli şekilde kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açtı.

        Teknoloji ve tasarım öğretmeni Aynur Bilgin ile görsel sanatlar öğretmeni Selin Fışkın öncülüğünde öğrenciler tarafından atık malzemelerden tablo, hat sanatı, sürücüsüz tank, petrol üretim tesisi, iş makinesi, rüzgar değirmeni, ev ve araba maketleri yapıldı.

        Atabey İmam Hatip Ortaokulu'nun giriş katında açılan, yaklaşık 120 eserin yer aldığı sergideki eserlerde atık kağıtlar, ahşap malzemeler, ağaç parçaları, peçeteler, plastik tabaklar, naylon poşetler, eski kitaplar, kullanılmış karton parçaları ve renkli kağıtlar kullanıldı.

        Okul müdürü Erol Çangır, AA muhabirine, çok anlamlı bir sergiye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin yıl boyunca teknoloji tasarım ve görsel sanatlar dersinde ortaya koyduğu eserleri sergiliyoruz. Bu sergide sıfır atık ve geri dönüşüme ağırlık verdik. Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde evlerinde ve okulda kullanılmayan malzemelerden çeşitli eserler yaptı." dedi.

        Bilgin ise sergiye ilginin oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimize geri dönüşümün önemini aşılamak amacıyla kullanılan malzemeleri yeniden değerlendirerek eserler meydana getirdik. Çocuklarımızın geçmişiyle bağının kopmaması amacıyla geleneksel sanatlarımızdan hat ve tezhip üzerine çalışmalar, atık malzemelerden çeşitli araç ve gereçler yaptık. Temel amacımız, malzemelerin geri dönüşümünün yapılabileceğini göstererek doğanın korunabileceğini göstermek." diye konuştu.

        Fışkın da sergide 9 hat ve 6 rölyef çalışması bulunduğunu anlatarak, "Rölyef çalışmalarımızı evlerdeki eski parçalardan oluşturduk. Kolaj çalışmalarında elimizde bulunan eski parçaları değerlendirdik. Kullanılmayan defter, renkli kağıtları birleştirdik. Artık malzemelerin kullanımına çok özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Sergi, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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