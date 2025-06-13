Kastamonu'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açıldı

Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, azalan kaynakların verimli şekilde kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" açtı.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Aynur Bilgin ile görsel sanatlar öğretmeni Selin Fışkın öncülüğünde öğrenciler tarafından atık malzemelerden tablo, hat sanatı, sürücüsüz tank, petrol üretim tesisi, iş makinesi, rüzgar değirmeni, ev ve araba maketleri yapıldı.

Atabey İmam Hatip Ortaokulu'nun giriş katında açılan, yaklaşık 120 eserin yer aldığı sergideki eserlerde atık kağıtlar, ahşap malzemeler, ağaç parçaları, peçeteler, plastik tabaklar, naylon poşetler, eski kitaplar, kullanılmış karton parçaları ve renkli kağıtlar kullanıldı.

Okul müdürü Erol Çangır, AA muhabirine, çok anlamlı bir sergiye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin yıl boyunca teknoloji tasarım ve görsel sanatlar dersinde ortaya koyduğu eserleri sergiliyoruz. Bu sergide sıfır atık ve geri dönüşüme ağırlık verdik. Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde evlerinde ve okulda kullanılmayan malzemelerden çeşitli eserler yaptı." dedi.