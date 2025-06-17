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        Vali Dallı başkanlığında toplantılar düzenlendi

        Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) ile Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) meclis toplantıları, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:55 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:55
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        Vali Dallı başkanlığında toplantılar düzenlendi
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        Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB) ile Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) meclis toplantıları, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

        İl Genel Meclisi salonundaki KASTAB toplantısında, 2024 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap görüşülerek meclis üyelerinin onayına sunuldu.

        Encümen ile plan ve bütçe komisyonuna üye seçiminin yapılmasıyla devam eden toplantıda birliğin tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler karara bağlandı.

        Toplantıda, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (JEOKAR) ile ilgili değerlendirmede de bulunuldu.

        İlgili kurum temsilcileri ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen KASMİB meclis toplantısında ise encümen üyeleri ile ihtisas komisyonu üyeleri seçildi.

        Dallı, seçilen tüm üyeleri tebrik ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

        Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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