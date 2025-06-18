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        Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:11
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        Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Hacı Küçükdağ yönetimindeki 34 UYG 48 plakalı otomobil, ilçenin Ortalıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Gül yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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