Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı Küçükdağ yönetimindeki 34 UYG 48 plakalı otomobil, ilçenin Ortalıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Cengiz Gül yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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