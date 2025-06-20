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        Hanönü'de faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları yapıldı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:06
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        Hanönü'de faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları yapıldı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları gerçekleştirildi.

        Kastamonu'ya bağlı Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren 16 kooperatifin olağan genel kurulları tamamlandı.

        Genel kurulla ilgili açıklama yapan Kastamonu Köy Kooperatifleri Mali Müşaviri Ömer Bayrak, "Kastamonu genelinde birliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren 294 kooperatiften Hanönü ilçemizde faaliyet gösteren 1 sulama, 2 süt olmak üzere 13 kooperatifin son genel kurulu tamamlanmıştır. Yapılan genel kurullarda kooperatiflerin önceki yılların hesapları, yapılan işler üyelere anlatılmıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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