Hanönü'de faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları yapıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyetini sürdüren kooperatiflerin genel kurulları gerçekleştirildi.
Kastamonu'ya bağlı Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren 16 kooperatifin olağan genel kurulları tamamlandı.
Genel kurulla ilgili açıklama yapan Kastamonu Köy Kooperatifleri Mali Müşaviri Ömer Bayrak, "Kastamonu genelinde birliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren 294 kooperatiften Hanönü ilçemizde faaliyet gösteren 1 sulama, 2 süt olmak üzere 13 kooperatifin son genel kurulu tamamlanmıştır. Yapılan genel kurullarda kooperatiflerin önceki yılların hesapları, yapılan işler üyelere anlatılmıştır." ifadesini kullandı.
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