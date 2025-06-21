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        Küre'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:07
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        Küre'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından ilçe meydanında kurulan bağış noktasında bağışçılar kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Cengizhan Muratoğlu, "Kan bağışına katkı ve ilgisini esirgemeyen Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, müftülük personeli, ilçe emniyet müdürlüğü personeli, ilçe jandarma komutanlığı personeli ve ilçe halkına teşekkür ederim." dedi.

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