Küre'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Cengizhan Muratoğlu, "Kan bağışına katkı ve ilgisini esirgemeyen Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, müftülük personeli, ilçe emniyet müdürlüğü personeli, ilçe jandarma komutanlığı personeli ve ilçe halkına teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.