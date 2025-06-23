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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 22:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 22:19
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Tosya ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B'nin ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada 137,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 100 mililitre sıvı madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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