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        Erkek Boks Milli Takımı hazırlık turnuvasına katılmak için Gürcistan'a gitti

        Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı'nın bir bölümü, Gürcistan'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için bu ülkeye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:13
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        Erkek Boks Milli Takımı hazırlık turnuvasına katılmak için Gürcistan'a gitti
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        Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı'nın bir bölümü, Gürcistan'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için bu ülkeye gitti.

        Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımda 11 boksör ve 3 antrenör, Batum'da 24-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen uluslararası turnuvaya katılmak için Gürcistan'a hareket etti. Milli takımdaki 13 boksör ise çalışmalarını kamp merkezinde sürdürüyor.

        Milli takım antrenörü İsmail Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerde düzenlenen hazırlık turnuvalarının boksörlere büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na teşekkür eden Çelikiz, "Mükemmel bir çalışmamız var. Çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlıyoruz. Şu an için çalışmalarımız güzel gidiyor. Daha iyi olmamız için çok çalışmamız lazım. Bu eksikliklerimizi hazırlık maçlarıyla düzelteceğiz. Başarılı olacağız, güzel çalışıyoruz." dedi.

        Milli boksör Berat Civelek ise kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirterek, "Uluslararası turnuvalara katılarak rakiplerimizi yakından görüyoruz. Bu hazırlık turnuvası bize katkı ve tecrübe sağlayacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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