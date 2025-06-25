Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmadığı için el konulan 45 kilogram midye imha edildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen midyeler daha sonra imha edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen midye tespit etti.

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