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        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmadığı için el konulan 45 kilogram midye imha edildi

        Kastamonu Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, soğuk zinciri bozulmuş 45 kilogram midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:52
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        Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmadığı için el konulan 45 kilogram midye imha edildi
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        Kastamonu Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, soğuk zinciri bozulmuş 45 kilogram midye ele geçirildi.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen midye tespit etti.

        Otobüsten indirilen 45 kilogram midyeye el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen midyeler daha sonra imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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