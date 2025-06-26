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        Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza kesildi

        Kastamonu'da muayenesi bulunmayan otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:44
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        Kastamonu'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira ceza kesildi
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        Kastamonu'da muayenesi bulunmayan otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

        Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak çevreyi rahatsız etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Bu kapsamda kimliği tespit edilen sürücünün, ehliyetinin olmadığı, aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

        Sürücüye, muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkma, ehliyetsiz araç kullanma ve drift yapmak suçlarından 68 bin 204 lira para cezası uygulandı.

        Araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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