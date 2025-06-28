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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:56
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Hasan K'nin (51) kullandığı 37 PR 274 plakalı otomobil, Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki Hülya Kalaycı (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Çınar D, Çağrı D. ve Duygu D. ambulansla kaldırıldıkları Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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