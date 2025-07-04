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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ve Çatalzeytin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:52
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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ve Çatalzeytin ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        C.T. idaresindeki 34 FG 0321 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada araçta bulunan A.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.T. yönetimindeki 06 FGJ 633 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 34 BR 7634 plakalı otomobille Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü Saraçlar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü S.D, ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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