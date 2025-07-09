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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:01
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Helikopter desteğiyle de yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 6 dekar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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