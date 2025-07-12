Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza kesildi

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmak suçlarından 65 bin 71 lira ceza verildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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