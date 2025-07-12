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        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza kesildi

        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin 71 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:18
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        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza kesildi
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        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin 71 lira ceza uygulandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobiliyle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmak suçlarından 65 bin 71 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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