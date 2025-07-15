Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Cide'de serinlemek için denize giren M.T. (64) bir süre sonra akıntıya kapıldı. M.T'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada sahilde bulunan Onur Sarı, Ramazan Yıldız ve Ozan Okur, tekneleriyle denize açılarak M.T'yi kıyıya çıkarttı.

        Durumu iyi olan M.T, sağlık ekibince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        AK Parti Kastamonu teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        AK Parti Kastamonu teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        Kastamonu'da "15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli d...
        Kastamonu'da "15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" paneli d...
        Kastamonu'da çıkan anız yangınında 40 dekar tarım alanı zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan anız yangınında 40 dekar tarım alanı zarar gördü
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Geçirdiği 4 ameliyata rağmen judodan kopmayan milli sporcunun hedefi olimpi...
        Geçirdiği 4 ameliyata rağmen judodan kopmayan milli sporcunun hedefi olimpi...
        Kastamonulu çiftçi saman balyalarıyla tarlaya eşinin ismini yazdı
        Kastamonulu çiftçi saman balyalarıyla tarlaya eşinin ismini yazdı