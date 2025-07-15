Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Cide'de serinlemek için denize giren M.T. (64) bir süre sonra akıntıya kapıldı. M.T'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bu sırada sahilde bulunan Onur Sarı, Ramazan Yıldız ve Ozan Okur, tekneleriyle denize açılarak M.T'yi kıyıya çıkarttı.
Durumu iyi olan M.T, sağlık ekibince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
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