Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı

Bu sırada sahilde bulunan Onur Sarı, Ramazan Yıldız ve Ozan Okur, tekneleriyle denize açılarak M.T'yi kıyıya çıkarttı.

Cide'de serinlemek için denize giren M.T. (64) bir süre sonra akıntıya kapıldı. M.T'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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