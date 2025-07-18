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        Kastamonu Valiliğinden "rip akıntısı" uyarısı

        Kastamonu Valiliği, rip akıntısı (çeken akıntı) nedeniyle uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:48
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        Kastamonu Valiliğinden "rip akıntısı" uyarısı
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        Kastamonu Valiliği, rip akıntısı (çeken akıntı) nedeniyle uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rip akıntısının özellikle Karadeniz sahillerinde görüldüğüne dikkati çekildi.

        Yaz aylarında sıkça yaşanan boğulma vakalarının en önemli nedenlerinden birinin rip akıntısı olduğu vurgulanan açıklamada, "Rip akıntısı, deniz dip yapısının, kum tepeciği-yarık-kum tepeciği olduğu bölgelerde, rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Sığ su, derin suya doğru kuvvetlice hareket eder. Bu durum akıntıya kapılan kişi ya da kişileri kıyıdan açığa doğru sürükler. Bu dalga hareketinin boyu, 20-30 metreye kadar çıkabilir." ifadelerine yer verildi.

        Bu akıntının dibe çekmediği, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları, sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle dalgalı havalarda denize girmemeyi tercih edin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi malzemeleri bulundurun. Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisini gözcü olarak sahilde bırakın. Akıntıya kapıldığınızda ise sakin olun, yardım için elinizi kaldırarak dikkat çekin. Enerjinizi boşa harcamayın. Su dibe çekmez, sakin kalmaya çalışın. Akıntıya karşı değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Bu durumun kısa süreli basit bir doğa olayı olduğunu unutmayın ve panik yapmayın."

        Açıklamada, acil durum anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak yardım istenmesi gerektiği hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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