Kastamonu Valiliğinden "rip akıntısı" uyarısı

Kastamonu Valiliği, rip akıntısı (çeken akıntı) nedeniyle uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rip akıntısının özellikle Karadeniz sahillerinde görüldüğüne dikkati çekildi.

Yaz aylarında sıkça yaşanan boğulma vakalarının en önemli nedenlerinden birinin rip akıntısı olduğu vurgulanan açıklamada, "Rip akıntısı, deniz dip yapısının, kum tepeciği-yarık-kum tepeciği olduğu bölgelerde, rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Sığ su, derin suya doğru kuvvetlice hareket eder. Bu durum akıntıya kapılan kişi ya da kişileri kıyıdan açığa doğru sürükler. Bu dalga hareketinin boyu, 20-30 metreye kadar çıkabilir." ifadelerine yer verildi.

Bu akıntının dibe çekmediği, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi: