        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:07
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

