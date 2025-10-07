Tosya'da meydana gelen yangında bir evin çatısı zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bağ evinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı bağ evinin çatısı zarar gördü.
