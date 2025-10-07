Tosya'da meydana gelen yangında bir evin çatısı zarar gördü

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:00 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:00
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısında zarar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde M.G'ye ait bağ evinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Yangında 2 katlı bağ evinin çatısı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

