        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 07:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 07:39
        Kastamonu'da çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü öldü.

        Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, D-100 kara yolu Akbük köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak çeltik tarlasına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

