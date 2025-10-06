Serebral palsili Zeynep'in yüzü "Taşıma ve pozisyonlama cihazı" ile güldü

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 14 yaşındaki serebral palsili Zeynep Hoşlan'ın yüzü, ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarasını önlemeye yönelik destekleri bulunan "Taşıma ve pozisyonlama cihazı" ile güldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülen "Çocukların Doğru Büyümesi İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılım Gereçleri Üretimi Projesi" kapsamında İlayda Zeynep Hoşlan'a "Taşıma ve pozisyonlama cihazı" alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı görevlileri tarafından balonlarla süslenen cihaz, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafeye getirilerek İlayda Zeynep Hoşlan ve annesi Filiz Hoşlan'a teslim edildi.

Anne ve kızı balonlarla süslenmiş cihaz ile parka giderek bir süre dolaştı.

Filiz Hoşlan, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını söyledi.

SERÇEV'in projesiyle gelen cihazı teslim aldıklarını belirten Hoşlan, "Sandalye tam teferruatlı, kızımın hiçbir zaman zorlanmayacağı ve skolyozunu (omurga eğrilikleri) bile önleyecek bir sandalye. Üzerinde gayet düzgün oturuyor, dik duruyor, gayet güzel bir sandalye." dedi.

- "Artık kızımı daha rahat gezdireceğim" Kızını rahatça gezdireceğini kaydeden Hoşlan, "Artık kızımı daha rahat gezdireceğim. Bu cihazın üzerinde kızım hem rahat olacak hem de eğri durmasına bağlı skolyoz olma ihtimali ortadan kalkacak. Önceki sandalyelerde eğri durduğu için omurga kemiklerimizde sıkıntı olup skolyoza yönelme ihtimali çok fazla oluyordu ama bu sayede sandalyeye tam dik bir şekilde oturduğu için omurgası düz ve olması gerektiği gibi olduğu için skolyozu da önlüyor." diye konuştu. Cihazla daha rahat dolaşacaklarını dile getiren Hoşlan, "Bu gelen tekerlekli sandalye sayesinde kızım çok daha rahat edecek, çok daha rahat gezdirebileceğim. Bu konuda çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise verdikleri destek dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti. Dernek olarak manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirten Boyraz, "Özel bireylerimize manuel sandalye dağıtıyorduk ama annelerle bir araya geldikçe, çocuklarla bir araya geldiğimizde doğru pozisyonlama, uygun sandalyenin ne kadar kıymetli olduğunu daha da iyi anladık. Annelerimiz için çocuklarımız için inanılmaz destek olan bu doğrulama pozisyonlama cihazımızın bugün teslimini yapıyoruz. Bu da çok kıymetli." dedi.