        Kastamonu Haberleri

        Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, ders ödevleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyal ekonomik destek alan minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:33
        Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu
        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, ders ödevleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden sosyal ekonomik destek alan minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

        Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesinden 10 öğrenci, sosyal sorumluluk ders ödevleri kapsamında bir araya geldi.

        Öğrenciler "Küçük kalplere dokunuş" adını verdikleri projeyle ilgili Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüştü.

        Kurumun sosyal ekonomik destek programından yararlanan 50 çocuk ile üniversite öğrencileri Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

        Programda üniversite öğrencileri tarafından Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı, çocukların yüzleri boyandı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Öğrenciler, bir günlerini beraber geçirdikleri çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

        Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır sosyal sorumluluk kampanyaları dersi verdiğini söyledi.

        Öğrencilerin farklı kurumlarla projeler yürüttüklerini anlatan Kılıç, bir grup öğrencinin Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüştüğünü belirtti.

        Çocuklar ve aileleriyle etkileşimi artırmak istediklerini anlatan Kılıç, "Bir buçuk iki aylık bir hazırlanma sürecimiz oldu. Kurum çalışanlarıyla görüşmeleriniz neticesinde böyle bir proje hazırlığı içerisine girdik." dedi.

        Projenin öğrencilere ve çocuklara fayda sağlayacağını belirten Kılıç, şunları söyledi:

        "Öğrencilerin sadece akademik performansını önemsemiyoruz. Özellikle bireysel gelişimleri konusunda toplum içinde bir şeyler yapabilmelerini, topluma da dokunabilmelerini çok önemsiyoruz. Çünkü onların gelişimi için önemli olan sadece akademik performans değil. Şehirle üniversite arasındaki iş birliğini ve etkileşimini artırmayı değerli buluyoruz. Öğrencilerimizin üniversite de işledikleri teorik derslerin dışında özellikle buradaki bireylerle, öğrencilerle, çocuklarla etkileşim içerisinde olmalarını değerli buluyoruz. Bu faaliyetlerin uzun vadede öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına ve iş hayatlarına çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

        Öğrencilerden Arzu Gökçe ise projeyi Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte yaptıklarını kaydetti.

        Projeye hayırseverlerin destek verdiğini anlatan Gökçe, "Kamuoyuna sesimizi duyurmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Asıl amacımız bu. Bu organizasyonu yapabiliyorsak, bugün bu kahvaltıyı, ufak hediyeleri verebiliyorsak hayırseverler sayesinde verebiliyoruz. Mutluyuz. İnşallah herkese ulaşırız." dedi.

        Projeyi on kişilik bir öğrenci ekibiyle birlikte yaptıklarını ifade eden Gökçe, "İletişim Fakültesi olarak radyo televizyon sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik bölümünden arkadaşlarımızla, sosyal sorumluluk dersinde farklı bölümlerden bir araya geldik. Farklı kişilikler, farklı karakterler birlikte bu yolda çaba sarf ettik ve sonuca ulaştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerden Enes Kaçar da çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi yaptığını anlatarak "Çok alanım olmayan bir durum. Ama denedim. Çok büyük mutluluk verici bir şey bu. Yani onlar bizim evlatlarımız. Geleceğin yeni aydın insanları olacaklar inşallah. Sanatçıları çıkacak, doktorları çıkacak, öğretmenleri çıkacak ve bize düşen görev de onları en iyi şekilde yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

