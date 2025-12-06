Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi

        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri'ne kimlik kartları törenle takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:14
        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri’ne kimlik kartları törenle takdim edildi.

        Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında Vali Meftun Dallı, AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci ve kurum personeli ile gönüllülerin katılımıyla program düzenlendi.

        Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma, psikososyal destek ve insani yardım, yangın, ilkyardım gibi konulardaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanan çeşitli meslek gruplarından 27 kişiye kimlik kartları verildi.

        Dallı, programda yaptığı konuşmada, AFAD'ın gönüllülük sisteminin önemine dikkati çekerek topluma ve insanlığa faydalı olabilmek adına bu sisteme dahil olma hassasiyetini gösteren AFAD gönüllerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

