Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi

Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri’ne kimlik kartları törenle takdim edildi.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında Vali Meftun Dallı, AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci ve kurum personeli ile gönüllülerin katılımıyla program düzenlendi.

Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma, psikososyal destek ve insani yardım, yangın, ilkyardım gibi konulardaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanan çeşitli meslek gruplarından 27 kişiye kimlik kartları verildi.

Dallı, programda yaptığı konuşmada, AFAD'ın gönüllülük sisteminin önemine dikkati çekerek topluma ve insanlığa faydalı olabilmek adına bu sisteme dahil olma hassasiyetini gösteren AFAD gönüllerine teşekkür etti.