        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:09
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

        Kocaçam köyü Balyemez Mahallesi'nde, Ali Dinç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Osman Dinç'e ait eve sıçradı.

        Yangın, Bozkurt ve Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında, Ali Dinç'e ait ev kullanılamaz hale geldi, Osman Dinç'in evi zarar gördü.

