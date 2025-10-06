Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kastamonu'nun Devrekani ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:34
        Devrekani-Çatalzeytin kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kastamonu'nun Devrekani ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun 52-53 kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde heyelan onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Bu nedenle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, ulaşımın alternatif güzergah olan Abana-Bozkurt-Devrekani kara yolundan sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

