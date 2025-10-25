Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:04
        Kastamonu'da Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        Kastamonu’da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu ve LÖSEV iş birliği ile organize edilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

        Lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yüz boyama, balon uçurma, palyaço gösterileri gibi aktiviteler yapıldı.

        Kastamonu Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanı Alperen Yakalı, gazetecilere, çocukların yanında olduklarını göstermek için etkinlik yaptıklarını belirterek, "Her gönüllümüz bir kahramandır, her destek bir umut ışığıdır. Bugün hep birlikte farkındalık oluşturmak için buradayız." dedi.

        LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz ise Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da etkinliklerini gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Topluluk başkanlarına ve katılan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

