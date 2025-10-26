Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kadın Boks Milli Takımı, Azerbaycanlı boksörlerle ortak kamp yapıyor

        Kadın Boks Milli Takımı ile Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı, ikili kampla Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Boks Milli Takımı, Azerbaycanlı boksörlerle ortak kamp yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadın Boks Milli Takımı ile Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı, ikili kampla Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor.

        Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanan milli takımın kampına Azerbaycanlı boksörler de dahil oldu.

        Boksörler, ikili kampla organizasyona hazırlanıyor.

        Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nın büyükler kategorisinde bu yılın son organizasyonu olduğunu söyledi.

        Kampı 1 Kasım'da tamamlayacaklarını ifade eden Yiğit, "Oraya ikinci takımı götürüyoruz, A takımı götürmüyoruz. Ama iyi takım, kaliteli takım. Madalyalarla döneceğiz inşallah." dedi.

        Azerbaycan ile ortak kamp yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu yılı böyle kapatıyoruz. Bu yıl verimli geçti. Çok güzel olmasa da çok iyi başarılar aldığımıza inanıyorum. Alttan gelen 23 yaş altı da güzel bir takım. Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Azerbaycanlı boksör Zeyneb Rahimova ise Türk Kadın Boks Milli Takımı ile ortak kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Kardeş Türk takımı ile birlikte hazırlanıyoruz. Her şey çok iyi, antrenmanlar iyi gidiyor. Oradan madalyalarla döneceğimize eminim. Türk kadın boksu çok iyi bir durumda. Birlikte kamplar yaptıkça gelişmemize yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da evinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        Kastamonu'da Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
        Resim yapmaya 42 yaşından sonra başlayan ressam, tuvaline "güçlü kadınları"...
        Resim yapmaya 42 yaşından sonra başlayan ressam, tuvaline "güçlü kadınları"...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılı...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu Üniversitesinin akademik yıl açılı...
        Bakan Yumaklı: Gençlerin yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var
        Bakan Yumaklı: Gençlerin yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var