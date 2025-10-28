Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı

        Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

        Giriş: 28.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:17
        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

        Taşköprü Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Belediye Başkanı Arslan, konuşmasında, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

        Başkan Arslan, "Çocuklarımızın kitaplarla buluştuğu, hayal dünyalarının zenginleştiği bu özel etkinliği altıncı kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okuyan, düşünen ve öğrenen bir nesil için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Kaymakam Abdullah Demirdağ ise "Bu anlamlı etkinliğin geleneksel hale gelmesinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı geleceğe hep birlikte hazırlıyoruz." dedi.

        Etkinlik kapsamında gün boyunca yazar buluşmaları, imza saatleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Aileler ve çocuklar, 09.00-17.00 saatleri arasında Kültür Merkezi’nde kurulan stantları ziyaret ederek yüzlerce çocuk kitabını inceleme ve satın alma imkanı bulabilecek.

        Etkinlik, 31 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

