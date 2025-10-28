Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

Taşköprü Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Arslan, konuşmasında, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Arslan, "Çocuklarımızın kitaplarla buluştuğu, hayal dünyalarının zenginleştiği bu özel etkinliği altıncı kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okuyan, düşünen ve öğrenen bir nesil için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Kaymakam Abdullah Demirdağ ise "Bu anlamlı etkinliğin geleneksel hale gelmesinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı geleceğe hep birlikte hazırlıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında gün boyunca yazar buluşmaları, imza saatleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Aileler ve çocuklar, 09.00-17.00 saatleri arasında Kültür Merkezi’nde kurulan stantları ziyaret ederek yüzlerce çocuk kitabını inceleme ve satın alma imkanı bulabilecek.