Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprüspor yönetiminden Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret

        Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşköprüspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ümit Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprüspor yönetiminden Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşköprüspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ümit Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, takımın yeni sezon hazırlıkları, altyapı projeleri ve ilçede spora yönelik destekler değerlendirildi.

        Aslan, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a üzerinde isminin yer aldığı Taşköprüspor forması hediye ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Hüseyin Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taşköprüspor Başkanı Ümit Aslan'a ve değerli yönetim kurulu üyelerine hediyeleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İlçemizi başarıyla temsil eden Taşköprüspor'a yeni sezonda üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Taşköprüspor'un her zaman yanında olduklarını vurgulayan Arslan, gençlerin spora yönlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması için belediye olarak desteklerinin süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da balkona bırakılan köz nedeniyle çıkan yangın söndürüldü
        Kastamonu'da balkona bırakılan köz nedeniyle çıkan yangın söndürüldü
        Ağlı'da esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
        Ağlı'da esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaş...
        Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaş...
        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Taşköprü'de 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak 3 projenin imzaları atıldı
        Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak 3 projenin imzaları atıldı