Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ş.C.B. ile S.S'nin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 1056 uyuşturucu hap, 0,09 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.