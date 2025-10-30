Habertürk
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

        Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve kaçak tütün operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

        30.10.2025 - 21:10
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı
        Kastamonu'da ruhsatsız tabanca ve kaçak tütün operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve ruhsatsız tabanca operasyonu düzenlendi.

        Kent merkezi ile Taşköprü, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde 7 adreste yapılan aramada, 2 bin 206 paket doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

