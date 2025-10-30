Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Kent merkezi ile Taşköprü, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde 7 adreste yapılan aramada, 2 bin 206 paket doldurulmuş makaron ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve ruhsatsız tabanca operasyonu düzenlendi.

