Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da KÖYDES çalışma programı değerlendirildi

        Kastamonu'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da KÖYDES çalışma programı değerlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        Vali Meftun Dallı, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yüzölçümünün yüzde 70'inin ormanla kaplı, zor bir coğrafya olduğuna dikkati çekti.

        Çok yağış alan, heyelan gibi riskleri oldukça yüksek bir il olduklarına işaret eden Dallı, "Elimizdeki imkanlar dahilinde vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz. KÖYDES kapsamında da köylerimizin sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ile kaymakamların katıldığı toplantıda 2025 Yılı KÖYDES Çalışmaları Programı görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı
        İhsangazi Kaymakamı Şahin'den şehit ailesine ziyaret
        İhsangazi Kaymakamı Şahin'den şehit ailesine ziyaret
        Taşköprü'de Sıfır Atık Resim Sergisi hazırlıkları sürüyor
        Taşköprü'de Sıfır Atık Resim Sergisi hazırlıkları sürüyor
        Bozkurt'ta "Gazze için Seferber" temalı kermes düzenlendi
        Bozkurt'ta "Gazze için Seferber" temalı kermes düzenlendi
        Taşköprü Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
        Taşköprü Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
        Yılın ahisi seçilen Necati Turhal, 56 yıldır yorgancılığı sevgiyle yapıyor
        Yılın ahisi seçilen Necati Turhal, 56 yıldır yorgancılığı sevgiyle yapıyor