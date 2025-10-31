Kastamonu'da KÖYDES çalışma programı değerlendirildi

Kastamonu'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yüzölçümünün yüzde 70'inin ormanla kaplı, zor bir coğrafya olduğuna dikkati çekti.

Çok yağış alan, heyelan gibi riskleri oldukça yüksek bir il olduklarına işaret eden Dallı, "Elimizdeki imkanlar dahilinde vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz. KÖYDES kapsamında da köylerimizin sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ile kaymakamların katıldığı toplantıda 2025 Yılı KÖYDES Çalışmaları Programı görüşüldü.