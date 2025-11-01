Kastamonu'da traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar öldü

Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile arkasına bağlanan aparat arasına sıkıştı.

