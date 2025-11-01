Kastamonu'da traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar öldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile arkasına bağlanan aparat arasına sıkıştı.
Ağır yaralanan Tunoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, kurtarılamadı.
