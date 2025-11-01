Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar öldü

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:28
        Kastamonu'da traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar öldü
        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki aparat arasında sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, traktör ile arkasına bağlanan aparat arasına sıkıştı.

        Ağır yaralanan Tunoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tunoğlu, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

