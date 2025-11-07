Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi

        Kastamonu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

        Kuzeykent Ulu Cami'de açılan çarşıda kadınlar, yaptıkları kıyafetler, tablolar ve yiyecekleri Gazze yararına satışa sundu.

        Kastamonu Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ, AA muhabirine, el birliği ile "Hayır Çarşısı'nı" hazırladıklarını söyledi.

        Herkesin çorbada tuzunun bulunduğunu dile getiren Kocadağ, "Gazze yararına Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları ile Kur'an kursu öğrencilerimiz, öğreticiler ve halkımızın katılımı ile kermes düzenledik. Gazze'de soykırım yaşandı. Şu anda barış sürecine girildi. Yardımların o bölgeye ulaştırılması önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu yüzden seferberlik başlattı. Bu da onlardan biri. Elimizden geldiğince yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kocadağ, tüm Kastamonuluları akşama kadar sürecek "Hayır Çarşısı'na" katılmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi Bayram Helvacı konuşt...
        Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi Bayram Helvacı konuşt...
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başın...
        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başın...
        Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı
        Kastamonu'da kaybolan kadının eşi: Habersiz hiçbir yere çıkmazdı
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis ce...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 5 yıl hapis ce...