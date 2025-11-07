Kastamonu'da Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi

Kastamonu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları işbirliğinde Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Kuzeykent Ulu Cami'de açılan çarşıda kadınlar, yaptıkları kıyafetler, tablolar ve yiyecekleri Gazze yararına satışa sundu.

Kastamonu Müftü Yardımcısı Nagihan Kocadağ, AA muhabirine, el birliği ile "Hayır Çarşısı'nı" hazırladıklarını söyledi.

Herkesin çorbada tuzunun bulunduğunu dile getiren Kocadağ, "Gazze yararına Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları ile Kur'an kursu öğrencilerimiz, öğreticiler ve halkımızın katılımı ile kermes düzenledik. Gazze'de soykırım yaşandı. Şu anda barış sürecine girildi. Yardımların o bölgeye ulaştırılması önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu yüzden seferberlik başlattı. Bu da onlardan biri. Elimizden geldiğince yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kocadağ, tüm Kastamonuluları akşama kadar sürecek "Hayır Çarşısı'na" katılmaya davet etti.