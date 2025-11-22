Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.

Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kendisine saldıran köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar, kazara başka bir muhtarı yaraladı.

