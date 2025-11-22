Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar kazara başka bir muhtarı yaraladı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kendisine saldıran köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar, kazara başka bir muhtarı yaraladı.

        Giriş: 22.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:43
        Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.

        Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.

        Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

