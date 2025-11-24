Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri ve idarecileri, mart ayında yaşamını yitiren meslektaşları Yüksel Erman'ı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında andı.

Okul Müdürü Erol Çelikel'in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Erman'ın eğitime sunduğu katkılar ve öğrencilerine gösterdiği özveri hatırlatıldı.

Çelikel, burada yaptığı açıklamada, "Yüksel öğretmenimiz, mesleğine duyduğu bağlılık, öğrencilerine verdiği değer ve daima güler yüzlü yaklaşımıyla Halime Çavuş ailesinin kalbinde özel bir yer edinmiştir. Onu genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günde mezarı başında bulunarak hem hatırasını yaşatmak hem de vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Mekanı cennet olsun." dedi.

Erman'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.