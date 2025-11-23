Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayhan Ilgaz'ın (46) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Ahlatçı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
