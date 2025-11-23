Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:54
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ayhan Ilgaz'ın (46) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Ahlatçı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

