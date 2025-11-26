Habertürk
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        26.11.2025 - 12:45
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu" kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüpheliler E.A, H.Ç, M.D, M.Ç, M.S'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

