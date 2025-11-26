Habertürk
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.11.2025 - 10:04
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 20 gram metamfetamin, 5 şişe halinde 90 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu katkı maddesi, 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş 4 nemli kıvamda peçete parçası, doldurulmuş 190 makaronda 95 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 3 fişek halinde 5 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün ele geçirildi.

        Operasyonda H.T. Y.Ç, E.A, E.S, R.O. ve V.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

