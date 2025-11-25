Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Gazze'de bacağını kaybeden gazeteci Shehada Kastamonu'da yaşadıklarını anlattı

        İsrail'inGazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen Filistinli gazeteci Sami Shehada, mesleğini icra ederken bir İsrail tankının hedefi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 23:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de bacağını kaybeden gazeteci Shehada Kastamonu'da yaşadıklarını anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'inGazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen Filistinli gazeteci Sami Shehada, mesleğini icra ederken bir İsrail tankının hedefi olduğunu söyledi.

        Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Sami Shehada, İsrail’in hedef aldığı gazetecilerin sahada yaşadığı zorlukları anlattı.

        Kastamonu’ya yalnızca kendi hikayesini anlatmak için gelmediğini vurgulayan Shehada, "Gazze’de bütün zorlukları yaşayan gazeteciler adına aranızdayım. Yılların yorgunluğu üzerimde, yorgun bir vücut olarak karşınızdayım. Gazeteci kardeşlerimin sesi olarak buradayım. Bu mücadele kelimelerle kurşunlar arasındaki mücadeledir, hakikatle ambargolar arasındaki bir mücadeledir. Bir tankla bir kamera arasındaki mücadeledir, kelimelerle kurşunlar arasındaki mücadeledir." diye konuştu.

        Gazze’ye yabancı basının girişinin yasaklanmasıyla sahada yalnızca Filistinli gazetecilerin kaldığını ifade eden Shehada, şöyle konuştu:

        "Sesi kısılmaya çalışılan gazetecilerden biriyim. Kameram ve basın yeleğimle gazeteci olduğum her halimden belliydi ama bana merhamet etmediler. Gazeteci olmam herhangi bir korunak sağlamadı. Gazeteci olmama rağmen bir İsrail tankı tarafından vuruldum. Silah taşımıyordum. Mesleğimi icra ederken hedef oldum. Elimde sadece kamera vardı. İsrailliler kameraları silahtan daha büyük tehdit olarak görüyor. Bu bana değil, dünyaya verilen mesaja yapılmış bir atıştı. Beni öldürmedi ama bacağımı kaybettim."

        Türkiye'ye teşekkür eden Shehada, yaralandığı günden itibaren kendisine ve ailesine verilen desteğe duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ünal, Türk halkının Filistin’e verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Kastamonuluların bu hassasiyeti en güzel şekilde gösterdiğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da balıkçılar barajda erkek cesedi buldu
        Kastamonu'da balıkçılar barajda erkek cesedi buldu
        İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze'deki z...
        İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze'deki z...
        Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu
        Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu
        Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapan ile kaydedi...
        Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapan ile kaydedi...
        Vali Meftun Dallı'nın annesi toprağa verildi
        Vali Meftun Dallı'nın annesi toprağa verildi
        Sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü
        Sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü