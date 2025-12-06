Taşköprü Belediyesi "Cepte Anons Sistemini" hizmete sundu

–Taşköprü Belediyesi, ilçe halkının belediye duyurularına daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla "Cepte Anons Sistemi" hayata geçirdi.

Belediye tarafından geliştirilen uygulama, vatandaşların bilgilendirme süreçlerine daha hızlı ve kolay erişmesini amaçlıyor. Cepte Anons uygulaması üzerinden belediyeye ait güncel duyurular, vefat bilgileri, hizmet bildirimleri ve önemli gelişmeler anında takip edilebilecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, uygulamanın iki işletim sistemlerinden de kullanıma açıldığını belirterek tüm vatandaşların uygulamayı indirerek bildirimlerden yararlanabileceğini ifade etti.