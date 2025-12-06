Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü Belediyesi "Cepte Anons Sistemini" hizmete sundu

        –Taşköprü Belediyesi, ilçe halkının belediye duyurularına daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla "Cepte Anons Sistemi" hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü Belediyesi "Cepte Anons Sistemini" hizmete sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Taşköprü Belediyesi, ilçe halkının belediye duyurularına daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla "Cepte Anons Sistemi" hayata geçirdi.

        Belediye tarafından geliştirilen uygulama, vatandaşların bilgilendirme süreçlerine daha hızlı ve kolay erişmesini amaçlıyor. Cepte Anons uygulaması üzerinden belediyeye ait güncel duyurular, vefat bilgileri, hizmet bildirimleri ve önemli gelişmeler anında takip edilebilecek.

        Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, uygulamanın iki işletim sistemlerinden de kullanıma açıldığını belirterek tüm vatandaşların uygulamayı indirerek bildirimlerden yararlanabileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        500'den fazla kişinin istihdam edileceği organize tarım bölgesindeki çalışm...
        500'den fazla kişinin istihdam edileceği organize tarım bölgesindeki çalışm...
        Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu
        Üniversite öğrencilerinin ders ödevi "küçük kalplere" dokundu
        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
        Gizli buzlanma trafik kazalarına sebep oldu: 3 yaralı
        Gizli buzlanma trafik kazalarına sebep oldu: 3 yaralı
        Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı
        Kastamonu'da dört yeni ambulans hizmete alındı
        Ayı, arı kovanlarını parçaladı
        Ayı, arı kovanlarını parçaladı