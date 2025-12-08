Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılara 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezası

        Kastamonu'da kasten yaralama davasında tutuksuz yargılanan iki sanık, 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:55
        Kastamonu’da kasten yaralama davasında tutuksuz yargılanan iki sanık, 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.C.K. ve İ.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan S.C.K, savunmasında, olaya iştirakinin olmadığını, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

        İ.D. ise öldürme niyetinin olmadığını belirterek, "Çok pişmanım. Evlendim, yuvamı kurdum. Tutuklanırsam yuvam dağılır. Affınıza sığınıyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak sanıklara 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezası ve 65'er bin lira adli para cezası verdi.

        Kastamonu'da 2023'ün ocak ayında eski sanayi sitesinde S.C.K. ve İ.D, aralarında husumet bulunan F.E. ile karşılaşmış, sanıklar bulundukları araçtan tüfekle iki el ateş ederek F.E’yi bacağından yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan sanıklar, işlemlerinin ardından tutuklanmış, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

