Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.