        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:42
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

