        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Özel birey Alptuğ Ali'nin mutluluğu için ailece spora başladılar

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da akademisyen bir çift, özel birey çocukları Alptuğ Ali'nin mutluluğu ve sağlığı için ailece spora başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:49
        Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Coşkun ve aynı fakültede tarih bölümünde çalışan eşi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Coşkun'un 2013 yılında doğan çocukları Alptuğ Ali, 3 yaşında epilepsi geçirdi.

        Hafif düzey otizmli olan Alptuğ Ali'nin tedavisinde sporun etkili olacağını düşünen çift, kentteki bir spor salonuna gitmeye başladı.

        Anne-baba, oğulları ile haftanın 3-4 günü salona giderek spor yapıyor. Aile, hem spor yapıyor hem de birlikte vakit geçiriyor.

        Alptuğ Ali, aynı zamanda Yalova'da bu ay düzenlenecek Wushu Türkiye Şampiyonası'na da katılacak.

        Cüneyt Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'den 2018 yılında Kastamonu'ya taşındıklarını belirtti.

        Alptuğ Ali'nin üç yaşındayken epilepsi rahatsızlığının başladığını anlatan Coşkun, şunları söyledi:

        "Biz de onun tedavisinde en çok ilaçtan ziyade sporun etkin olacağını düşündük. Yönlendirmelerimiz de o şekildeydi. Sağ olsunlar doktorlarımız, kişisel gelişim uzmanlarımız, psikologlarımız o anlamda bizi yönlendirdi. Sonrasında da boksla ve kick boksla tanıştık. Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade hocanın sayesinde devam ettik. Ali bize bu anlamda yol gösterdi. Aslında biz Ali'yi spora yönlendirmedik, Ali bizi yönlendirmiş oldu. Onunla gururlanmak da ayrı bir zevk." dedi.

        Oğlu ve eşiyle spor yaptıklarını ifade eden Coşkun, "Yakın zamanda sigara bağımlılığı nedeniyle sıkıntı yaşadım. Bu bağımlılık benim için sporla çözüldü. Sigarayı bıraktım, kilo almaya başladım. Yaşadığım sağlık problemleri tamamen bitti." diye konuştu.

        - "Ali bizim sadece evladımız değil, dostumuz oldu"

        Ailelerin çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşıladığı kadar manevi ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğini kaydeden Coşkun, "Dolayısıyla en büyük ilişkiyi kuracak olan şey sevgi ve bu da aynı anda, aynı atmosferde, aynı ortamda vakit paylaşmakla mümkün. Her veliye ben tavsiye ediyorum. Ali bize bir yol açtı. Sevginin yolunu açtı. Ali bizim sadece evladımız değil, dostumuz, dert arkadaşımız, yoldaşımız oldu." dedi.

        Anne Özlem Coşkun ise Alptuğ Ali sayesinde kendisinin de sporla tanıştığını söyledi.

        Spora ilk önce eşi ve Alptuğ Ali'nin başladığını ifade eden Coşkun, "İkisi başlayınca ben de heveslendim ve başladım. Ben de geleyim dedim. Zaten eksikliği yavaş yavaş hissediyordum. Spor hayata dahil edildikten sonra bir şekilde hayatımıza dahil olmuş oluyor. Ali Alptuğ sayesinde devam edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

        Spor salonunun sahibi ve Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade ise Alptuğ Ali'yi çok sevdiğini belirtti.

        Alptuğ Ali ile birlikte çok yol katettiklerini kaydeden Elizade, "Alptuğ Ali artık bizim evladımız oldu. Alptuğ Ali iller arası boks şampiyonasında şampiyon olmuştur. Şimdi hedefimiz Wushu Türkiye Şampiyonası. Ali'yi oraya hazırlıyoruz. İnşallah Ali orada da iyi bir derece verir. Bizleri mutlu eder. Ali'nin başarısıyla çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

