Ilgaz'da çam ağaçlarıyla bütünleşen sis dron ile görüntülendi
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.
Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
Çam ağaçlarıyla bütünleşen sis, dron ile görüntülendi.
