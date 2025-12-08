Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kick Boks Dünya Şampiyonu Cığlıoğlu, Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu'nu makamında kabul etti.

        Giriş: 08.12.2025 - 21:19 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:19
        Kick Boks Dünya Şampiyonu Cığlıoğlu, Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu'nu makamında kabul etti.

        Dallı, Cığlıoğlu ve antrenörü Emrah Şahanoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ile makamında bir araya geldi.

        Cığlıoğlu'nu tebrik eden Dallı, kendisinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen şampiyonadaki başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

        Bu başarının disiplinin, özverinin ve kararlı mücadelenin en anlamlı göstergesi olduğunu vurgulayan Dallı "Asuman’ın hem şehrimize hem de ülkemize yaşattığı bu gurur, gençlerimize de ilham veren güçlü bir örnek olmuştur. Bu süreçte kendisine destek veren antrenörü ile kıymetli ailesi başta olmak üzere, emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, nice başarılarla kariyerini taçlandırmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

