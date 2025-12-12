Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı

        Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 12.12.2025 - 16:58
        Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı
        Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir okul müdür yardımcısının darbedildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Okulun müdür yardımcısına karşı meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayıyla ilgili çalışma yapan ekiplerce yakalanan şüpheli K.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

