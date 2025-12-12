Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl merkezi ve Taşköprü ilçesinde 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 103 fişek ele geçirildi.

