Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Savaş K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cide-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Yasemin Meral'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
