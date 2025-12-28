Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da gizli buzlanma uyarısı

        Kastamonu'da soğuk hava dalgası nedeniyle gizli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:21
        Kastamonu'da gizli buzlanma uyarısı
        Kastamonu'da soğuk hava dalgası nedeniyle gizli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın aralıklarla devam etmesi beklendiği belirtildi.

        Bu nedenle gizli buzlanma ve don riskinin arttığı aktarılan açıklamada, sürücülerin hız yapmamaları, takip mesafelerini artırmaları, ani fren ve manevralardan kaçınmalarının meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesinde önem taşıdığı ifade edildi.

        Açıklamada, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

