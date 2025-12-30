Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda belirlenen ardeslerde arama yapıldı.
Adreslerdeki aramada 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 2 sentetik ecza hapı, 13 kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirmede kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
