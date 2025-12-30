Habertürk
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 30.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:43
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda belirlenen ardeslerde arama yapıldı.

        Adreslerdeki aramada 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 2 sentetik ecza hapı, 13 kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirmede kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

